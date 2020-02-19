Эксперты назвали самые востребованные профессии на рынке труда
Эксперты портала Headhunter проанализировали объявления о свободных вакансиях, размещенных на сайте и составили рейтинг самых востребованных должностей в новом году.
По состоянию на январь оказалось, что чаще всего работодатели искали инженеров, бизнес-консультантов, страховщиков и рабочих. На одну такую вакансию приходилось меньше двух соискателей. Подобная сложность с подбором характерна не для всех вакансий.
В среднем на 100 рабочих мест приходится 710 резюме, индекс числа вакансий к числу резюме составляет 7,1. Но по некоторым специальностям выбирать выходится из двух-трех кандидатов.
Сложнее всего найти специалистов, подходящих под группу “Консультирование” (методологи, тренеры по обучению, консультанты по проектам, менеджеры проектов, специалисты по операционной эффективности и аналитики-социологи) - на 100 вакансий всего 110 подходящих кандидатов.
Недостаток кандидатов:
Консультирование - 1,1,
Инженеры (по применению, внедрению, энергетике, наладке и испытаниям, монтажники и диспетчеры-координаторы) - 1,3.
Медицина и фармацевтика -2,3,
IT - 2,9,
Автомобильный бизнес - 3,2,
Сфера продаж - 3,2,
Банковская и строительная отрасль, гостиницы и рестораны - 3,6.
Избыток кандидатов:
Высший менеджмент - 13,1,
Работа для студентов и людей без опыта - 10,5,
Сфера развлечений и массмедиа - 9,1
Юриспруденция - 8,5,
Администрирование - 7,8,
Бухгалтерия - 7,3.
Аналитики предупреждают, что ситуация может переродиться в серьезную проблему - дефицит таких специалистов, особенно инженеров и «синих воротничков», чреват стагнацией или даже сокращением промышленного производства.
— Улучшить ситуацию поможет как минимум информационная поддержка, нужно рассказывать родителям старшеклассников о востребованных профессиях, в том числе с разбивкой по регионам, данные о перспективах роста, развития. Например, дефицит консультантов связан с тем, что они направляют знания на развитие своего дела. А в рядах инженеров после получения диплома остаются от силы 20 процентов выпускников, - комментирует “Известим” проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Ранее сообщалось, что в стране больше миллиона вакансий, а люди сидят без работы. Эксперты объяснили, почему россияне не могут найти себе дело по вкусу.
ИСТОЧНИК KP.RU