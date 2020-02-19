Эксперты назвали самые востребованные профессии на рынке труда

19 Февр. 2020 2020-02-19T00:56:22+03:00

Эксперты назвали вакансии, на которые сложнее всего найти сотрудников Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше всего в стране ощущается нехватка инженеров, бизнес-консультантов, страховщиков и рабочих

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Эксперты портала Headhunter проанализировали объявления о свободных вакансиях, размещенных на сайте и составили рейтинг самых востребованных должностей в новом году.

По состоянию на январь оказалось, что чаще всего работодатели искали инженеров, бизнес-консультантов, страховщиков и рабочих. На одну такую вакансию приходилось меньше двух соискателей. Подобная сложность с подбором характерна не для всех вакансий.

В среднем на 100 рабочих мест приходится 710 резюме, индекс числа вакансий к числу резюме составляет 7,1. Но по некоторым специальностям выбирать выходится из двух-трех кандидатов.

Сложнее всего найти специалистов, подходящих под группу “Консультирование” (методологи, тренеры по обучению, консультанты по проектам, менеджеры проектов, специалисты по операционной эффективности и аналитики-социологи) - на 100 вакансий всего 110 подходящих кандидатов.

Недостаток кандидатов:

Консультирование - 1,1,

Инженеры (по применению, внедрению, энергетике, наладке и испытаниям, монтажники и диспетчеры-координаторы) - 1,3.

Медицина и фармацевтика -2,3,

IT - 2,9,

Автомобильный бизнес - 3,2,

Сфера продаж - 3,2,

Банковская и строительная отрасль, гостиницы и рестораны - 3,6.

Избыток кандидатов:

Высший менеджмент - 13,1,

Работа для студентов и людей без опыта - 10,5,

Сфера развлечений и массмедиа - 9,1

Юриспруденция - 8,5,

Администрирование - 7,8,

Бухгалтерия - 7,3.

Аналитики предупреждают, что ситуация может переродиться в серьезную проблему - дефицит таких специалистов, особенно инженеров и «синих воротничков», чреват стагнацией или даже сокращением промышленного производства.

— Улучшить ситуацию поможет как минимум информационная поддержка, нужно рассказывать родителям старшеклассников о востребованных профессиях, в том числе с разбивкой по регионам, данные о перспективах роста, развития. Например, дефицит консультантов связан с тем, что они направляют знания на развитие своего дела. А в рядах инженеров после получения диплома остаются от силы 20 процентов выпускников, - комментирует “Известим” проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Ранее сообщалось, что в стране больше миллиона вакансий, а люди сидят без работы. Эксперты объяснили, почему россияне не могут найти себе дело по вкусу.

ИСТОЧНИК KP.RU