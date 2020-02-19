2020-02-19T09:00:01+03:00
Общество

Главный нарколог Минздрава рассказал, что считает причиной роста наркомании

По его мнению, зависимость может спровоцировать толерантное отношение к наркотикам
Ася КУЗНЕЦОВА
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По мнению Евгения Брюна, количество периодически употребляющих наркотики людей возросло вместе с популярностью ночных клубов, где люди принимают наркотики, чтобы расслабиться.По мнению Евгения Брюна, количество периодически употребляющих наркотики людей возросло вместе с популярностью ночных клубов, где люди принимают наркотики, чтобы расслабиться.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Евгений Брюн заявил, что толерантное отношение российского общества к наркотикам способно спровоцировать рост наркозависимых в ближайшем будущем. Он также считает, что такое мнение навязывается России примерами легализации "лёгких" наркотиков в других странах.

- Опасность ситуации в том, что общество подготавливается к толерантному отношению к потреблению наркотиков. А эти люди, которые даже эпизодически употребляют наркотики, при совпадении других факторов риска - генетических, психологических, социальных - станут больными. И если эта тенденция продолжится, то через какое-то время, думаю, года через два-три, мы получим увеличение количества больных, - приводит ТАСС слова главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава.

Брюн уточнил, что потребителем является тот, кто пробовал наркотические вещества даже единожды, а наркозависимым - пациент с определённой картиной заболевания. По его мнению, количество периодически употребляющих наркотики людей возросло вместе с популярностью ночных клубов, где люди принимают наркотики, чтобы расслабиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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