2020-02-19T11:29:49+03:00
Происшествия

В Самарской области ФСБ задержала "Тойоту" начиненную героином

За рулем иномарки оказался мигрант из Средней Азии
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Почти 20 кг героина были спрятаны в тайниках, оборудованных в автомобиле "Тойота Камри".Почти 20 кг героина были спрятаны в тайниках, оборудованных в автомобиле "Тойота Камри".
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Сотрудники Федеральной службой безопасности России пресекли устойчивый контрабандный канал из стран Средней Азии наркотических средств. Наркотики перевозились членами этой транснациональной преступной группировки "в особо крупном размере".

- На территории Большечерниговского района Самарской области задержан с поличным активный участник указанной группы гражданин одного из государств Средней Азии, у которого обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин общей массой более 20 кг. Вещество находилось в тайниках, оборудованных в автомобиле "Тойота Камри", на котором задержанный через многосторонний автомобильный пункт пропуска пересек государственную границу России", - сообщили в ФСБ России.

Оперативники знали о наркотиках, но дали возможность наркокурьеру перевести отраву, чтобы отследить его контакты в России. Теперь сотрудники ФСБ и МВД России займутся каналами по которым героин распространялся на территории России. По факту задержания возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанному грозит пожизненный срок в колонии строгого режима.

В Самарской области ФСБ задержала начиненную героином "Тойоту".

ИСТОЧНИК KP.RU

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