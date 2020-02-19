В Самарской области ФСБ задержала "Тойоту" начиненную героином
Сотрудники Федеральной службой безопасности России пресекли устойчивый контрабандный канал из стран Средней Азии наркотических средств. Наркотики перевозились членами этой транснациональной преступной группировки "в особо крупном размере".
- На территории Большечерниговского района Самарской области задержан с поличным активный участник указанной группы гражданин одного из государств Средней Азии, у которого обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин общей массой более 20 кг. Вещество находилось в тайниках, оборудованных в автомобиле "Тойота Камри", на котором задержанный через многосторонний автомобильный пункт пропуска пересек государственную границу России", - сообщили в ФСБ России.
Оперативники знали о наркотиках, но дали возможность наркокурьеру перевести отраву, чтобы отследить его контакты в России. Теперь сотрудники ФСБ и МВД России займутся каналами по которым героин распространялся на территории России. По факту задержания возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанному грозит пожизненный срок в колонии строгого режима.
В Самарской области ФСБ задержала начиненную героином "Тойоту".
ИСТОЧНИК KP.RU