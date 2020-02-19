В Самарской области ФСБ задержала "Тойоту" начиненную героином

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:29:49+03:00

Почти 20 кг героина были спрятаны в тайниках, оборудованных в автомобиле "Тойота Камри".

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Сотрудники Федеральной службой безопасности России пресекли устойчивый контрабандный канал из стран Средней Азии наркотических средств. Наркотики перевозились членами этой транснациональной преступной группировки "в особо крупном размере".

- На территории Большечерниговского района Самарской области задержан с поличным активный участник указанной группы гражданин одного из государств Средней Азии, у которого обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство героин общей массой более 20 кг. Вещество находилось в тайниках, оборудованных в автомобиле "Тойота Камри", на котором задержанный через многосторонний автомобильный пункт пропуска пересек государственную границу России", - сообщили в ФСБ России.

Оперативники знали о наркотиках, но дали возможность наркокурьеру перевести отраву, чтобы отследить его контакты в России. Теперь сотрудники ФСБ и МВД России займутся каналами по которым героин распространялся на территории России. По факту задержания возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанному грозит пожизненный срок в колонии строгого режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761710" frameborder="0"></iframe> В Самарской области ФСБ задержала начиненную героином "Тойоту".

ИСТОЧНИК KP.RU