"Я не собираюсь тебя уродовать": Врачи отказали девушке в удалении имплантов
Врач отказался удалять грудные инфицированные импланты, потому что не хотел "уродовать тело, как у модели Sports Illustrated".
Фитнес-тренер из Автсралии Бек Донлан пошла на увеличение груди в 22 года, поскольку с рождения страдала воронкообразной деформацией грудной клетки. Через три года после операции врачи диагностировали у неё бактериальную инфекцию, но её смогли вылечить лекарствами. Однако спустя несколько лет проблема вернулась: у Донлан обострились боли в животе, начали выпадать волосы, она стала набирать вес, сообщает The Daily Mail.
Когда девушка обратилась к врачам, чтобы те удалили ей инфицированные импланты, она получила отказ.
- Врачи не хотели удалять импланты, потому что я потом буду плохо выглядеть. Один даже сказал: "У тебя тело модели Sports Illustrated, а я его изуродую. Поэтому я не проведу операцию", - пожаловалась фитнес-модель.
Позже австралийка нашла хирурга, согласившегося на операцию, и чувствует себя лучше.
ИСТОЧНИК KP.RU