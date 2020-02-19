"Я не собираюсь тебя уродовать": Врачи отказали девушке в удалении имплантов

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:07:39+03:00

Фитнес-тренер из Автсралии Бек Донлан пошла на увеличение груди в 22 года, поскольку с рождения страдала воронкообразной деформацией грудной клетки Фото: с личной страницы в Instagram

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Врач отказался удалять грудные инфицированные импланты, потому что не хотел "уродовать тело, как у модели Sports Illustrated".

Фитнес-тренер из Автсралии Бек Донлан пошла на увеличение груди в 22 года, поскольку с рождения страдала воронкообразной деформацией грудной клетки. Через три года после операции врачи диагностировали у неё бактериальную инфекцию, но её смогли вылечить лекарствами. Однако спустя несколько лет проблема вернулась: у Донлан обострились боли в животе, начали выпадать волосы, она стала набирать вес, сообщает The Daily Mail.

Когда девушка обратилась к врачам, чтобы те удалили ей инфицированные импланты, она получила отказ.

- Врачи не хотели удалять импланты, потому что я потом буду плохо выглядеть. Один даже сказал: "У тебя тело модели Sports Illustrated, а я его изуродую. Поэтому я не проведу операцию", - пожаловалась фитнес-модель.

Позже австралийка нашла хирурга, согласившегося на операцию, и чувствует себя лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU