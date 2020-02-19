2020-02-19T11:07:39+03:00
В мире

"Я не собираюсь тебя уродовать": Врачи отказали девушке в удалении имплантов

Фитнес-модель просила их извлечь из-за инфекции
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фитнес-тренер из Автсралии Бек Донлан пошла на увеличение груди в 22 года, поскольку с рождения страдала воронкообразной деформацией грудной клеткиФитнес-тренер из Автсралии Бек Донлан пошла на увеличение груди в 22 года, поскольку с рождения страдала воронкообразной деформацией грудной клеткиФото: с личной страницы в Instagram
Изменить размер текста:

Врач отказался удалять грудные инфицированные импланты, потому что не хотел "уродовать тело, как у модели Sports Illustrated".

Фитнес-тренер из Автсралии Бек Донлан пошла на увеличение груди в 22 года, поскольку с рождения страдала воронкообразной деформацией грудной клетки. Через три года после операции врачи диагностировали у неё бактериальную инфекцию, но её смогли вылечить лекарствами. Однако спустя несколько лет проблема вернулась: у Донлан обострились боли в животе, начали выпадать волосы, она стала набирать вес, сообщает The Daily Mail.

Когда девушка обратилась к врачам, чтобы те удалили ей инфицированные импланты, она получила отказ.

- Врачи не хотели удалять импланты, потому что я потом буду плохо выглядеть. Один даже сказал: "У тебя тело модели Sports Illustrated, а я его изуродую. Поэтому я не проведу операцию", - пожаловалась фитнес-модель.

Позже австралийка нашла хирурга, согласившегося на операцию, и чувствует себя лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия поставит в Сербию первый из шести комплексов «Панцирь-С1» на этой неделе
Ветераны ВОВ получат пожизненное право на бесплатный проезд в поездах
Мужчины чаще оказываются безработными, нежели женщины
В Самарской области ФСБ задержала "Тойоту" начиненную героином
"Я не собираюсь тебя уродовать": Врачи отказали девушке в удалении имплантов
В России более 14,7 тыс. человек остаются под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусом
Небензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашений
Украина отправила в Ухань самолёт для эвакуации своих граждан
Экс-премьер Австралии: самоубийство пилота стало причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году
Главного конструктора Ту-154 обокрали на 7 миллионов рублей
Минстрой предлагает вернуть типовые застройки
Медсестра забила насмерть пенсионерку
Галстуки, шоколад и секс-игрушки: стало известно, что дарят мужчинам на 23 февраля
Главный нарколог Минздрава рассказал, что считает причиной роста наркомании
Температура в Москве побила новый рекорд
Двое россиян покинули "коронавирусный" лайнер Diamond Princess
Подозреваемый в уничтожении детдома в Ейске просит не депортировать его из Канады в Россию
Россия резко сократила вложения в ценные бумаги США
Россия временно закрыла въезд для граждан Китая
Россия запросила провести срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
В Японии с охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
В мире началось скрытое повышение цен на смартфоны из Китая из-за коронавируса
"Это разрушало мою жизнь": Билли Айлиш рассказала, почему она перестала читать комментарии в Сети
Минобороны РФ обвинило США в использовании оружия против мирных граждан в Сирии
"Атлантика дирижирует погодой": Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы
Комиссия ООН отложила экстренное заседание из-за невыдачи визы США российскому делегату
"Нет никаких сомнений": Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в Штаты
Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 1921 человека
Российские мужчины потеснили ирландцев и поляков в топ самых некрасивых