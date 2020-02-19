Умер Анатолий Бичуков, скульптор и народный художник РСФСР

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:05:44+03:00

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Утром в среду, 19 февраля, в Москве в возрасте 85 лет умер народный художник РСФСР и вице-президент Российской академии художеств, скульптор Анатолий Бичуков. Об этом сообщила пресс-служба Российской академии художеств.

«Анатолий Андреевич скончался сегодня утром», - передает ТАСС заявление пресс-службы РАХ, где также сообщили, что дата прощания и похорон будут известны позднее.

Художник умер во время работы в своей мастерской на улице Щепкина.

Анатолий Бичуков родился в 1934 в Донецке. В начале своей карьеры он работал художником-графиком в таких периодических изданиях, как «Литературная жизнь» и «Красная звезда». В 1967 году он был принят в Союз художников СССР, а в 1972-м возглавил Студию художников имени В. В. Верещагина МВД Советского Союза, где проработал до 2013 года. Принимал участие в воссоздании скульптурного убранства храма Христа Спасителя в Москве, а также неоднократно участвовал в российских и международных выставках, где его работы удостаивались различных медалей и дипломов.

ИСТОЧНИК KP.RU