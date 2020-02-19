2020-02-19T12:56:47+03:00
Политика

В Сирии восстановлен проезд по стратегически важной трассе Алеппо — Дамаск

Техники расчистили дорогу после ухода боевиков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии расчистили трассу между Алеппо и ДамаскомВ Сирии расчистили трассу между Алеппо и ДамаскомФото: Александр КОЦ
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В сирийском Алеппо после освобождения города от боевиков техники восстановили проезд по трассе, ведущей в Дамаск. При выезде террористы оставили после себя различные препятствия, которые мешали автомобилям.

Трасса Алеппо — Дамаск является своеобразной экономической артерией. Дорога соединяет город с другими провинциями и используется для транспортировки как пассажиров, так и продуктов, в том числе гуманитарной помощи, передает Федеральное агентство новостей.

Помимо этого в Сирии начали работать пункты пропуска беженцев на трассе М-5, которая расположена в Идлибской зоне деэсказации. Пункты начали функционировать в понедельник, 17 февраля, за это время перебраться в безопасную зону смогли уже около 400 человек. Безопасность передвижения беженцев обеспечивается российской военной полицией.

Кроме того в регионе развернуты два мобильных госпиталя, где можно получить лекарства и пройти медосмотр, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сирии восстановлен проезд по стратегически важной трассе Алеппо — Дамаск
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