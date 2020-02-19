«Он покупал мне только цветы»: актриса ушла от Аль Пачино из-за скупости

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:10:53+03:00

Мейталь Дохан также призналась, что 79-летний актер для нее «слишком стар»

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Израильская актриса Мейталь Дохан сообщила о расставании с американским актером Аль Пачино после двух лет романа.

Как сообщает издание Daily Mail, 40-летняя артистка объяснила решение расстаться скупостью возлюбленного и разницы в возрасте.

«Разница в возрасте дала о себе знать. Я пыталась отрицать, что разница в возрасте — это сложно, но, честно говоря, он уже пожилой человек. Я действительно любила его, но это не могло продолжаться», - рассказал она.

Кроме того, по ее словам, Аль Пачино не дарил ей дорогие подарки. «Как бы помягче сказать, что он не любит тратить деньги? Он покупал мне только цветы», - отметила она.

Не задолго до своего романа с израильской актрисой Аль Пачино встречался с другой актрисой Люсия Сола, несмотря на разницу в возрасте 40 лет. Отметим, что у американского актера было множество романов, но он ни разу не был официально женат.

ИСТОЧНИК KP.RU