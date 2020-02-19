2020-02-19T13:58:43+03:00
В мире

Бывший замгенсека ООН призвал перенести штаб-квартиру из США

Это связано с систематическим отказом США в визах дипломатам
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Штаб-квартиру ООН предложили перенести в другую странуШтаб-квартиру ООН предложили перенести в другую странуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Комиссия ООН отложила на 10 дней запланированное на 18 февраля заседание по организационным вопросам. Это произошло в связи с невыдачей США визы главе российской делегации. Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал действия Америки грубым нарушением и предложил в связи с этим перенести штаб-квартиру организации в другую страну.

«Я считаю, молодцы члены комиссии, что отложили заседание. Они тем самым проявили солидарность с нашим представителем. Сам факт невыдачи визы – это грубейшее нарушение международного права, соглашения между ООН и США», - цитирует эксперта ИА НСН.

Орджоникидзе добавил, что международному сообществу давно необходимо задуматься о переносе штаб-квартиры ООН из-за того, что США систематически отказывают в выдаче визы тем или иным членам организации.

Напомним, ранее Россия обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой организовать экстренную встречу, посвященную визовой проблеме, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Черные ящики» сбитого под Тегераном Boeing 737 серьезно повреждены
Исследование показало, в каком месяце рождаются самые успешные люди
В Швеции подводят итоги десятилетней работы по повышению безопасности на дорогах во всем мире
Рубль ослаб по отношению к евро и доллару
Хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Бывший замгенсека ООН призвал перенести штаб-квартиру из США
В Раде предложили официально признать события на Майдане «революцией достоинства»
Лавров о переговорах в Москве: Россия не выдвигала новых требований к Турции по Идлибу
Аделине Сотниковой предстоит долгая реабилитация после операции, сообщил её агент
«Он покупал мне только цветы»: актриса ушла от Аль Пачино из-за скупости
Песков: Москву «абсолютно перестало» удовлетворять исполнение сочинских договорённостей по Сирии
Песков: Сурков покинул пост по собственному желанию
Папу Римского поблагодарили за борьбу с антисемитизмом
В Сирии восстановлен проезд по стратегически важной трассе Алеппо — Дамаск
Роструд объяснил порядок оплаты дополнительных выходных
Эрдоган назвал "вопросом времени" начало военной операции Турции в Идлибе
Умер Анатолий Бичуков, скульптор и народный художник РСФСР
Пекин прокомментировал запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса
Россия поставит в Сербию первый из шести комплексов «Панцирь-С1» на этой неделе
Ветераны ВОВ получат пожизненное право на бесплатный проезд в поездах
Мужчины чаще оказываются безработными, нежели женщины
В Самарской области ФСБ задержала "Тойоту" начиненную героином
"Я не собираюсь тебя уродовать": Врачи отказали девушке в удалении имплантов
В России более 14,7 тыс. человек остаются под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусом
Небензя рассказал о «волне саботажа» Минских соглашений
Украина отправила в Ухань самолёт для эвакуации своих граждан
Экс-премьер Австралии: самоубийство пилота стало причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году