Бывший замгенсека ООН призвал перенести штаб-квартиру из США

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:58:43+03:00

Это связано с систематическим отказом США в визах дипломатам

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Комиссия ООН отложила на 10 дней запланированное на 18 февраля заседание по организационным вопросам. Это произошло в связи с невыдачей США визы главе российской делегации. Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал действия Америки грубым нарушением и предложил в связи с этим перенести штаб-квартиру организации в другую страну.

«Я считаю, молодцы члены комиссии, что отложили заседание. Они тем самым проявили солидарность с нашим представителем. Сам факт невыдачи визы – это грубейшее нарушение международного права, соглашения между ООН и США», - цитирует эксперта ИА НСН.

Орджоникидзе добавил, что международному сообществу давно необходимо задуматься о переносе штаб-квартиры ООН из-за того, что США систематически отказывают в выдаче визы тем или иным членам организации.

Напомним, ранее Россия обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой организовать экстренную встречу, посвященную визовой проблеме, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU