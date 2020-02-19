Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:44:30+03:00

Президент России Владимир Путин посетил памятник Анатолию Собчаку по случаю 20-й годовщины со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Фото: Дмитрий СМИРНОВ

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Президент России Владимир Путин посетил памятник Анатолию Собчаку по случаю 20-й годовщины со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761763" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин приехал к памятнику Собчаку.Дмитрий СМИРНОВ

Памятник Анатолию Собчаку открыли 24 июня 2006 года, он расположен на Васильевском острове.

В годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга также пройдёт концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Президент также планирует посетить его.

К памятнику пришли возложить цветы также дочь политика Ксения Собчак, глава Сбербанка Герман Греф, председатель счётной палаты Алексей Кудрин и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

Владимир Путин проследовал к памятнику вместе со вдовой Собчака Людмилой Нарусовой и возложил цветы, опустившись на одно колено. После этого президент подошёл к горожанам, собравшимся у памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU