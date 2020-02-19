Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин посетил памятник Анатолию Собчаку по случаю 20-й годовщины со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга.
Владимир Путин приехал к памятнику Собчаку.Дмитрий СМИРНОВ
Памятник Анатолию Собчаку открыли 24 июня 2006 года, он расположен на Васильевском острове.
В годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга также пройдёт концерт памяти Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Президент также планирует посетить его.
К памятнику пришли возложить цветы также дочь политика Ксения Собчак, глава Сбербанка Герман Греф, председатель счётной палаты Алексей Кудрин и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.
Владимир Путин проследовал к памятнику вместе со вдовой Собчака Людмилой Нарусовой и возложил цветы, опустившись на одно колено. После этого президент подошёл к горожанам, собравшимся у памятника.
ИСТОЧНИК KP.RU