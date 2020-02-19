В Швеции подводят итоги десятилетней работы по повышению безопасности на дорогах во всем мире

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:37:14+03:00

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Ее участники обсудят опыт сокращения смертности и травматизма на дорогах и подведут итоги реализации Десятилетия действий по безопасности дорожного движения. Инициатором проведения Десятилетия действия была Российская Федерация.

В мероприятиях конференции принимает участие российская делегация, в состав которой вошли министр внутренних дел российской федерации Владимир Колокольцев, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников и член правительственной комиссии по БДД, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

На конференции будет представлен опыт России по сокращению дорожно-транспортного травматизма – за последние десять лет в стране снизилось количество погибших в ДТП на 39%, на 50% снизилось количество погибших пешеходов, на 19% снизилось количество ДТП с пострадавшими. При этом автопарк вырос на 37% за этот период. Такого снижения удалось достичь за счет реализации Правительством программно-целевых программ и проектов, эффективных инструментов общественного контроля, активной работы общественных организаций, проведения информационно-пропагандистских мероприятий во всех регионах страны и освещения проблематики в медиа.

В свое время именно Россия стала организатором Первой министерской конференции, и сегодня российские эксперты активно участвуют в международной работе, а достигнутые в стране результаты получают самые высокие оценки зарубежных партнеров. Кроме того, именно Россия стала проводником западных стандартов в области дорожной безопасности во многие страны бывшего СНГ. Повышение культуры водителей соседних государств является одной из первостепеннейших задач в области БДД, в связи с высоким процентом присутствия на дорогах страны иностранных водителей.

- В современном мире, где уровень мобильности становится выше и интенсивнее буквально с каждым днем, тема безопасности дорожного движения должна стоять вне политики, оставаясь важным фактором и общей целью для всех государств, - подчеркивает Наталья Агре.

Российская делегация в рамках двухдневной конференции поделится лучшими практиками реализации проектов по безопасности дорожного движения. В официальной программе мероприятия запланированы выступления официальных представителей МВД и члена правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Для справки:

Первая всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения состоялась в 2009 году в Москве. Решение о ее проведении было принято Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Российской Федерации. Своих представителей в Москву направили около 150 государств, 20 правительственных и 80 неправительственных организаций, общее число участников составило порядка полутора тысяч человек.

Главным итоговым документов Первой всемирной министерской конференции стало подписание Московской декларации, в которой период с 2010 по 2020 годы объявлен Десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения, что придало новый импульс усилиям государств в преодолении важнейших проблем современности.

Глобальный план осуществления Десятилетия действий, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, лег в основу национальной политики многих государств по снижению дорожно-транспортного травматизма, а также поставил амбициозные, но достижимые цели в этой сфере.

Вторая всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения состоялась в 2015 году в Бразилии. В ходе Второй конференции были подведены промежуточные итоги реализации на глобальном, региональном и национальном уровнях Десятилетия действий. Кроме того, по итогам обсуждения были скорректированы цели и задачи Десятилетия, нашедшие отражения в принятом Всемирной организацией здравоохранения Глобальном плане.