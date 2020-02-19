Появилось видео задержания исламистов в Москве

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:16:20+03:00

Задержаны семь человек, один из которых работал в такси

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Во время спецоперации ФСБ задержаны семеро участников международной религиозно-экстремистской организации запрещенной в России "Таблиги Джамаат". В основном в ячейку входили выходцы из стран Азии. Как минимум один из участников группировки работал в такси. На видео видно, как радикалов вытаскивают из машины с "шашечками". Не известно, использовали они деньги, полученные с работы в такси, для финансирования терористиечксой деятельности.

- Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию "Таблиги Джамаат",- сообщают в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело, начато раследование.

Во время обыска в багажнике машины нашли пакеты с запрещенными предметами, экстремистская литература, атрибутика и другие вещи, используемые радикалами, обнаружены в доме, где базировались члены банды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761787" frameborder="0"></iframe> Видео задержания исламистов в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU