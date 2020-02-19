Появилось видео задержания исламистов в Москве
Во время спецоперации ФСБ задержаны семеро участников международной религиозно-экстремистской организации запрещенной в России "Таблиги Джамаат". В основном в ячейку входили выходцы из стран Азии. Как минимум один из участников группировки работал в такси. На видео видно, как радикалов вытаскивают из машины с "шашечками". Не известно, использовали они деньги, полученные с работы в такси, для финансирования терористиечксой деятельности.
- Задержано три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию "Таблиги Джамаат",- сообщают в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело, начато раследование.
Во время обыска в багажнике машины нашли пакеты с запрещенными предметами, экстремистская литература, атрибутика и другие вещи, используемые радикалами, обнаружены в доме, где базировались члены банды.
Видео задержания исламистов в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU