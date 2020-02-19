В приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать детские кружки

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:55:06+03:00

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что теперь для удобства родителей в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» можно оплачивать посещение детских кружков, спортивных секций и домов творчества. Оплатить их можно банковской картой, со счета мобильного телефона или при помощи Apple Pay.

«Постепенно расширяем функционал приложения «Госуслуги Москвы» и стараемся сделать его еще удобнее, чтобы самые необходимые городские онлайн-сервисы были всегда под рукой», - объяснила Наталья Сергунина важность такого нововведения.

Как это сделать? Заходим на сайт, находим раздел «Мои начисления» каталога услуг во вкладке «Образование». Чтобы увидеть стоимость услуги в мобильном приложении, нужно ввести в личном кабинете на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, плюс, СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении. Эти сведения синхронизируются с мобильным приложением. Все, теперь дополнительные образовательные услуги будут отображаться автоматически в разделе «Мои начисления».

Если же в личном кабинете на mos.ru отсутствуют необходимые данные родителя и ребенка, пользователь может найти нужные счета, воспользовавшись строкой поиска начислений. Достаточно ввести туда номер платежной квитанции (УИН), полученный в образовательной организации. Он должен состоять из 20–25 цифр. Начисления также можно отыскать, отсканировав штрихкод квитанции при помощи камеры смартфона.

Счета отобразятся на экране во вкладке «Образование» в «Моих начислениях». Здесь появятся наименование кружка, детальная информацию о платеже и дата его выставления.

Отметим, что популярность мобильного приложения среди жителей столицы ежегодно растет. В 2019 году число скачиваний мобильного приложения «Госуслуги Москвы» достигло 3,5 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU