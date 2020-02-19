2020-02-19T16:15:50+03:00
В мире

Так и жили – спали вместе и служили: В финской армии проводят эксперимент по совместному проживанию в казармах

Мужчины и женщины будут добровольно участвовать в эксперимента, и смогут отказаться, без объяснения причин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Идея принадлежит финскому Союзу военнослужащихИдея принадлежит финскому Союзу военнослужащихФото: REUTERS
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Министерство обороны Финляндии пошло на встречу финскому Союзу военнослужащих, которые неоднократно просили сделать проживание в казармах на время службы единым для мужчин и женщин. Таким образом финны хотят бороться с дискриминацией женщин в армии. Теперь женщин-военных подселят в мужские казармы. Все будет общее, за исключением душа и туалета.

Правда, у военных есть выбор - можно и отказаться от участия в эксперименте. Тем же, кто решится попробовать, разрешили, если появится желание прекратить эксперимент, сделать это,без объяснения причин.

- Минобороны 18 февраля выпустило приказ, в соответствии с которым эксперимент по совместному проживанию можно будет провести в 2020 и 2021 годах,- приводит сообщение ТАСС.

До этого эксперимента совместное проживание в казармах мужчин и женщин было возможно только на время проведения учений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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