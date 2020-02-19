Так и жили – спали вместе и служили: В финской армии проводят эксперимент по совместному проживанию в казармах
Министерство обороны Финляндии пошло на встречу финскому Союзу военнослужащих, которые неоднократно просили сделать проживание в казармах на время службы единым для мужчин и женщин. Таким образом финны хотят бороться с дискриминацией женщин в армии. Теперь женщин-военных подселят в мужские казармы. Все будет общее, за исключением душа и туалета.
Правда, у военных есть выбор - можно и отказаться от участия в эксперименте. Тем же, кто решится попробовать, разрешили, если появится желание прекратить эксперимент, сделать это,без объяснения причин.
- Минобороны 18 февраля выпустило приказ, в соответствии с которым эксперимент по совместному проживанию можно будет провести в 2020 и 2021 годах,- приводит сообщение ТАСС.
До этого эксперимента совместное проживание в казармах мужчин и женщин было возможно только на время проведения учений.
ИСТОЧНИК KP.RU