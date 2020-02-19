Под Киевом неизвестный распылил слезоточивый газ в школе: пострадали 16 детей

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:18:51+03:00

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В городе Сквира Киевской области неизвестный распылил в одной из школ слезоточивое вещество. Мотивы нарушителя не известны. Учителя провели эвакуацию детей. К школе вызвали бригаду неотложки. С места происшествия госпитализированы 16 детей в возрасте от 6 до 15 лет, сообщает Нацполиция Украины.

Виновник пока не найден, на месте работает следственная группа.

Похожий случай произошел в Германии несколько лет назад. Тогда пострадало 25 человек, в основном дети. Учебный процесс был сорван, а нарушителем оказался один из учеников школы в коммуне Бад-Эмсталь.

Сайт kp.ru писал, что в ФСБ с 2018 году предотвратили 50 вооруженных нападений на школы. Во всех этих случаях инициаторами нападения были подростки. Мотивы у детей были разные - конфликт с педагогами и сверстниками, а также психические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU