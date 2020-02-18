В ФСБ предотвратили 50 нападений на школы и вузы с 2018 года

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:44:15+03:00

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С 2018 года ФСБ предотвратила 50 нападений подростков на школы и вузы. Последователи "керченского стрелка", как правило, состояли в экстремистских интернет-сообществах. Здесь они не только делились запрещенной идеологией, но и откровенно рассказывали о своих планах. За два года сотрудники службы безопасности предотвратили 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения, во всех этих случаях атаки планировали несовершеннолетние.

- С 2018 года по настоящее время Федеральной службой безопасности в глобальной сети выявлено порядка 150 крупных молодежных экстремистских интернет-сообществ численностью около 50 тысяч пользователей, - сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Причины нападения самые разные - от конфликта со сверстниками и педагогами до заболеваний, некоторые относились к группе социально неадаптированных подростков с выраженными либо скрытыми психическими заболеваниями.

В 2018 году 18-летний студент Керченского политехнического колледжа устроил бойню в аудиториях учреждения. Владисилав Росляков рассказывал заранее о своих планах в соцсетях, но ему никто не поверил. 17 октября он застрелил 20 человек, студентов, с кем учился и педагогов, потом покончил с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/673774" frameborder="0"></iframe> Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

ИСТОЧНИК KP.RU