Сжег семью заживо: Бывшего игрока регби подозревают в поджоге машины с женой и тремя детьми
Бывший игрок национальной лиги регби Австралии подозревается в убийстве своей семьи. Его жену, а также трех детей трех, четырех и шести лет, обнаружили пожарные утром 19 февраля с салоне сгоревшей машины. 31-летняя женщина еще была жива. она кричала, что ее облили бензином. Она скончалась в больнице от полученных травм.
Следствие подозревает, что это был не несчастный случай. Машину вероятно облили предварительно бензином, а затем подожгли. Все это сделал предположительно глава семейства, профессиональный игрок в регби Роуэн Бакстер. Он купил канистру с бензином на станции технического обслуживания недалеко от дома.
У пары было трое детейФото: facebook.com
ИСТОЧНИК KP.RU