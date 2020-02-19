2020-02-19T18:50:17+03:00
В мире

Сжег семью заживо: Бывшего игрока регби подозревают в поджоге машины с женой и тремя детьми

По версии следствия Роуэн Бакстер облил машину бензином, когда его семья находилась в салоне
Юлия САЛЬНИКОВА
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Супруга спортсмена умерла в больнице от ожоговСупруга спортсмена умерла в больнице от ожоговФото: facebook.com
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Бывший игрок национальной лиги регби Австралии подозревается в убийстве своей семьи. Его жену, а также трех детей трех, четырех и шести лет, обнаружили пожарные утром 19 февраля с салоне сгоревшей машины. 31-летняя женщина еще была жива. она кричала, что ее облили бензином. Она скончалась в больнице от полученных травм.

Следствие подозревает, что это был не несчастный случай. Машину вероятно облили предварительно бензином, а затем подожгли. Все это сделал предположительно глава семейства, профессиональный игрок в регби Роуэн Бакстер. Он купил канистру с бензином на станции технического обслуживания недалеко от дома.

У пары было трое детей Фото: facebook.com

У пары было трое детейФото: facebook.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сжег семью заживо: Бывшего игрока регби подозревают в поджоге машины с женой и тремя детьми
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