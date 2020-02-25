2020-02-19T20:04:14+03:00
Спорт

Константин Генич: У «Спартака» неважные перспективы против ЦСКА в матче Кубка России

Футбольный комментатор Константин Генич в интервью «КП» оценил шансы «Спартака» спасти сезон
Константин ИВАНОВ
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Константин ГеничКонстантин ГеничФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Перед возобновлением чемпионата красно-белые идут на 10-м месте, отставая на 12 очков от тройки лидеров.

«У «Спартака» единственный шанс спасти сезон – выиграть Кубок России, - сказал Константин Генич. - Но исходя из того, что я видел в Катаре, у них неважные перспективы в матче 1/4 финала против ЦСКА. «Спартак» - очень рваный, сырой и в каждой игре был виден дисбаланс. Идеи Тедеско смогут работать только в том случае, если команда будет функционально готова на 150 процентов. «Спартак» бежит в правильном направлении только тогда, когда у них свежие ноги. Как только чуть сдувается физически, сразу же Крал не успевает, Тиль не знает куда двигаться, Бакаев уходит в дриблинг…»

Матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» - ЦСКА состоится 4 марта на стадионе «Открытие арена». Победитель этой встречи в полуфинале выходит на лучшую команду из пары «Ахмат» - «Зенит».

Полный текст интервью читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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