Константин Генич: «Спартак» не спасет сезон, ЦСКА выиграет Кубок России, а Слуцкий подготовит «Рубин» для КВН»

Комментатора «Матч ТВ» Константина Генича букмекеры считают своей грозой: его прогнозы сбываются с пугающей частотой. «КП» разбирает с обладателем «Золотого микрофона»-2019 все события этого огненного межсезонья, и задает прямые вопросы о будущем:

- Что получится из прихода Слуцкого в «Рубин»?

- Семина действительно выживают из «Локомотива»?

- Почему «Спартак» не сможет спасти сезон?

- Что на самом деле происходило у Кокорина с «Зенитом»?

- ЦСКА отдали ВЭБу. Армейцам конец?

genichkonstantin Сегодня важный день!

Событие: Слуцкий неожиданно объявился в «Рубине»

- Слуцкий – в «Рубине». Неожиданность для тебя?

- Абсолютный сюрприз для меня. Я слышал, как он говорил: «Если возвращаться в Россию, то только в ЦСКА». Решение было принято очень спонтанно. Но видимо босс «Рубина» Рустем Сайманов нашел очень убедительные слова, а в клубе под Леонида Викторовича, похоже, нашли очень неплохой бюджет.

- Ты веришь, что у него получится?

genichkonstantin Валенсия один из самых красивых и атмосферных городов в Испании

- Начал он за здравие. Но есть ощущение, что Слуцкий готовит команду к участию в каком-то фестивале КВН. Слишком много шуток, активностей и тим-билдинга. Когда Слуцкий был с микрофоном на тренировке, когда пели песни футболисты – это было нормально. Но когда сам тренер исполнял «Вдруг как в сказке скрипнула дверь…», когда головы футболистов играли в «воздушный футбол» - это уже был перебор. Все это напоминает развеселые соцсети «Рубина» начала работы Шаронова. Закончилось все это не очень хорошо.

Событие: «Спартак» выиграл Кубок Париматч Премьер

- Ты сам видел победу «Спартака» в Катаре. Как считаешь, Тедеско может спасти этот сезон?

- Нет. У «Спартака» единственный шанс спасти сезон – выиграть Кубок России. Но исходя из того, что я видел в Катаре, у них неважные перспективы в матче 1/4 финала против ЦСКА. «Спартак» - очень рваный, сырой и в каждой игре был виден дисбаланс. Идеи Тедеско смогут работать только в том случае, если команда будет функционально готова на 150 процентов. Смотришь, на «Ростов», видишь, что они не готовы, но даже при этом каждый из них точно знает, где должен находиться в тот или иной момент, когда прессинговать, когда открыться, когда отыграться. «Спартак» же бежит в правильном направлении только тогда, когда у них свежие ноги. Как только чуть сдувается физически, сразу же Крал не успевает, Тиль не знает куда двигаться, Бакаев уходит в дриблинг… Так что я скептически настроен.

- Тедеско любит играть 5-3-2. Это схема для «Спартака» подходит?

- В эту схему сложно встроить некоторых футболистов. Например, Мирзова – он фланговый игрок, но в обороне не обладает нужным функционалом. Айртон – просто непредсказуемая бомба в собственной штрафной, Рассказов справа тоже не стопроцентный вариант… И так почти по каждой позиции. Очень серьезный дисбаланс в полузащите и атаке. Как это все скомпоновать? «Спартак» сейчас – это головоломка для тренера.

Событие: ЦСКА перешел под контроль ВЭБа

- Поворотное решение в судьбе армейцев?

genichkonstantin А кубок-то тяжеленький!

- Это бизнес-история. Но мне кажется, что схема была продумана специально для того, чтобы убрать клуб из под давления кредитов. Были опасения, что ЦСКА продав условного Чалова за 25 млн евро, будет должен все эти деньги пустить на закрытие кредита, а не на покупку новых игроков. Я не знаю всех договоренностей, но сейчас может быть все по-другому: большая часть от трансферов может идти в бюджет команды. Но не надо думать, что ЦСКА вообще сидел без денег на хлебе и воде. Лобстеров, там может быть не ели, но когда нужны были 15 млн евро на Влашича, они нашлись. Что же касается управления клубом, то вряд ли он будет принмать активное участие в его повседневной жизни. У ВЭБа есть стадион, есть инфраструктура вокруг него, этого банку достаточно.

Событие: Кокорин отдан в аренду в «Сочи»

- Ты сразу сказал, что Александр все равно уйдет в «Сочи». Почему?

- Все с одной стороны запутанно, с другой – предельно ясно. Понятно, что указание отдать Кокорина в «Сочи» идет свыше.! Вторая часть – отказ Кокорина уходить в аренду. Честно говоря, я думал, что все упирается в новый контракт, что Александр стремится вернуть себе хотя бы часть финансовых условий, которые у него были до посадки. Если бы Кокорину предложили продлить соглашение с «Зенитом» года на три, то он бы спокойно переподписал контракт, и уехал на полгода в «Сочи». А теперь представьте, что игрок, и тренер вместе с ним, внезапно узнают об аренде из новостей, выходя с завтрака. Здесь их реакция понятна. Понадобилось время, чтобы улеглись эмоции.

- Но кроме «Сочи» других вариантов не было?

genichkonstantin Какие сенсации! Теперь предсказывать результаты матчей этого футбольного турнира ещё сложнее

- В России его хотели бы взять многие. После отъезда Смолова, уверен, вставали утром Юр Палыч и Василий Кикнадзе, выходили на балконы и одновременно думали – вот бы здорово забрать Кокорина! «Динамо» бы хотело вернуть. Знаю, что был вариант с «Марселем». Но там предлагали взять его бесплатно. Когда «Зенит» попросил хоть каких то денег, им ответили: За что? Он не играл полтора года!

Константин Генич стал обладателем «Золотого микрофона»-2019Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Событие: «Локомотив» не продлевает контракт с Юрием Семиным

- Еще одна интрига зимы: «Локомотив» и Юрий Семин могут расстаться. Ты веришь в это?

- В нынешнем «Локомотиве» есть три полюса: Семин и преданный ему тренерский штаб, клуб и команда. У меня ощущение, что кто-то в этом треугольнике лишний. Я не могу сказать, что клуб ведет войну против Семина. Но напряжение между Кикнадзе и тренером есть. У Юр Палыча максимальная поддержка общественности, он знает об этом и пользуется ей умело. Есть верная примета: если Семин дает интервью, значит что-то у него идет не так. В последнее время Юр Палыч дает интервью с удовольствием.

- Чем все закончится?

- Все ждут лета. Если «Локомотив» финиширует в зоне Лиги чемпионов, то контракт наверняка будет продлен. Нет – значит нет. На мой взгляд, определенный застой в «Локомотиве» наблюдается, команда требует обновления. Но просто так Семина с трона не сбросить – за ним огромная армия болельщиков.

- Этот конфликт мотивирует Семина, как было, например, во время его работы с Геркусом?

- Не факт. Юр Палычу 72 года. Дай бог нам дожить до этого возраста, чтобы понять, что может мотивировать человека в этом возрасте. Вроде заработано немалое количество денег, все что можно в России выиграть – выиграно. Казалось бы, садись себе спокойно в VIP-ложу, смотри в футбол, получай удовольствие, пей дорогое вино. Но нет, Юр Палыч работает! Может быть, дело в тренерском штабе. Там все люди – его, семинские, и сам он знает, что если уходит, то и они скорее всего теряют работу.

Событие: Смолов уехал играть в Испанию

- Смолов уехал в «Сельту» - это риск с его стороны?

- Нет, сам Федя ничего не теряет. У него игры «Реалом» ( прим. Редакции: Смолов отличился в игре с мадридцами, с «Атлетико», с «Барселоной»… Он получит максимум от зимы-весны в Испании. Что он даст «Сельте» взамен? Посмотрим. Если он поможет не вылететь – он уже герой. Если забьет четыре-пять (до него «Сельта» забила 15) – превосходно. Нет, значит спокойно вернется через полгода. Но шансы у него заиграть очень хорошие: футбол «Сельты» похож на футбол «Краснодара», он максимально подходит Смолову. Там тренер, который прошел систему «Барселоны», там очень хорошая средняя линия, у них в каждом матче множество моментов. Федя сделал смелый и хороший ход.

genichkonstantin Рядом со звездой Аллочкой Михеевой)) хороша!)

ПРОГНОЗЫ ОТ ГЕНИЧА

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата? Сколько забьет?

- Не верю, что Соболев выиграет гонку бомбардиров. Дзюба будет лучшим по системе «гол+пас». Возможно, Эльдор Шомуродов, потому что футбол «Ростова» - самый привлекательный. Но Шомуродов недавно женился, а когда бомбардир женится или разводится, это всегда риск в отношении прогнозов. Я спросил у Карпина, как Шомуродов после свадьбы? – «Ну потихонечку набирает». Так что ставлю на него. Если 16 забьет – будет нормально.

Кто - чемпион?

- «Зенит» без вариантов. Они могут сейчас даже не тренироваться, но 10 очков отрыва не растеряют.

Кто попадает в Лигу чемпионов со второго места?

- По игре - «Ростов». По симпатиям – «Краснодар». По опыту – «Локомотив». Но это чемпионат России, тут опыт решает многое.

Кто возьмет Кубок России?

- Определяющий матч «Спартак» - ЦСКА. Я бы поставил на ЦСКА. Хотя в этой же части сетки «Зенит».

Кто станет лучшим игроком весны в РПЛ?

- Если я скажу Малком, меня заподозрят в заговоре «Газпрома». Так что ставлю на Николу Влашича.