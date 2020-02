В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:00:30+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США застрелили 20-летнего рэпера Pop Smoke Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американского рэпера Pop Smoke убили в его доме в Лос-Анджелесе. Музыканту было 20 лет.

По данным местной полиции, около 4:30 утра в дом рэпера на Голливудских холмах ворвались два человека в масках и капюшонах. Они выстрелили в артиста несколько раз. Одно из ранений оказалось смертельным. Рэпера сразу же доставили в больницу, однако, врачам не удалось его спасти, сообщает издание TMZ.

Преступникам удалось скрыться. Полиция пока не смогла установить их личности. Также неизвестно, был ли рэпер знаком со злоумышленниками. Тем более, что дом, куда они ворвались, ему не принадлежал. Предполагается, что музыкант арендовал его у продюсера Эдвина Арройяве.

Настоящее имя артиста - Башар Барака Джексон. Одна из самых известных его композиций - Welcome to the Party. Клип на эту песню набрал более 23 миллионов просмотров в сети.

Рэпер Pop Smoke - Welcome to the party .

ИСТОЧНИК KP.RU