2020-02-19T23:29:04+03:00
Политика

Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX

Эксперт привел сразу несколько доводов, которые подтверждают – российский истребитель выигрывает
Елена АКИМОВА
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Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EXЛетчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EXФото: EAST NEWS
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Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX. Специалист уверен, что из двух истребителей, которые сейчас Индия рассматривает для покупки, российский явно выигрывает: он обладает улучшенными характеристиками и стоит дешевле.

Летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов отметил, что стоимость играет важную роль.

-Речь идет не только о стоимости самого самолета, но и его дальнейшего обслуживания. У американцев вся военная техника очень дорогая. Не стоит забывать, что у России и Индии уже есть опыт сотрудничества по подобным вопросам, - комментирует ФАН Красноперов.

Не стоит списывать со счетов «непредсказуемость американской политики». Многие страны могут наблюдать за позиций США по отношению к Турции, когда страна решила приобрести российские С-400.

-Один F-15EX стоит как два наших Су-35, — заключил Андрей Красноперов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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