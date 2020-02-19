Британия призвала Россию прекратить отправлять гумкомвои в Донбасс
В Лондоне заявили, что страна поддерживает Минские соглашения и приветствует обязательства Зеленского
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Великобритания призвала Россию прекратить отправку "неожиданных"гуманитарных конвоев в Донбасс.
В Лондоне также заявили, что Москве необходимо сосредоточиться «на содействии в безопасной доставке помощи, основанной на Минских соглашениях".
Британская сторона подчеркнула, что страна поддерживает Минские соглашения и приветствует обязательства украинского лидера Владимира Зеленского.
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ИСТОЧНИК KP.RU