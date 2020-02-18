При боевом столкновении в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ
В результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, четверо получили легкие ранения. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил незалежной.
Бои велись близ населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный и к настоящему момент вершились. Штаб в своем аккаунте в Facebook уверяет, что ВСУ полностью контролируют ситуацию.
По словам же официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, жертв больше. В самопровозглашенной республике сообщили, что украинские силовики подорвались на минном поле около шести утра во вторник, 18 февраля. Диверсионная группа из десяти человек двинулась в направлении позиций милиции в поселке Голубовское. Погибли не менее двух человек, трое пострадали.
Кроме того, обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах с применением запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, передает РИА Новости.
"КП-Донецк" пишет о том, что ситуация на линии разграничения сильно ухудшилась.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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