2020-02-18T12:55:17+03:00
Политика

При боевом столкновении в Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

В ЛНР заявили, что жертв больше - бойцы подорвались на минном поле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Донбасс и Киев обвиняют друг друга в применении запрещенного вооруженияДонбасс и Киев обвиняют друг друга в применении запрещенного вооруженияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В результате боевого столкновения на линии соприкосновения в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, четверо получили легкие ранения. Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил незалежной.

Бои велись близ населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный и к настоящему момент вершились. Штаб в своем аккаунте в Facebook уверяет, что ВСУ полностью контролируют ситуацию.

По словам же официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, жертв больше. В самопровозглашенной республике сообщили, что украинские силовики подорвались на минном поле около шести утра во вторник, 18 февраля. Диверсионная группа из десяти человек двинулась в направлении позиций милиции в поселке Голубовское. Погибли не менее двух человек, трое пострадали.

Кроме того, обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах с применением запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, передает РИА Новости.

"КП-Донецк" пишет о том, что ситуация на линии разграничения сильно ухудшилась.

Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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