2020-02-20T00:11:46+03:00
Общество

Эпидемиолог объяснил, почему эпидемия коронавируса стремительно распространилась на Diamond Princess

Врач уверен, что вирус начнет стремительно распространяться после роспуска пассажиров
Елена АКИМОВА
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Эпидемиологи сходятся во мнении, что болезнь на круизном лайнере распространялась из-за нарушения всех условий карантинаЭпидемиологи сходятся во мнении, что болезнь на круизном лайнере распространялась из-за нарушения всех условий карантинаФото: REUTERS
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Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев оценил ситуацию с распространением вируса на круизном лайнере Diamond Princess.

Ранее японский врач-эпидемиолог Ивата Кэнтаро назвал все происходящее «ужасным» и сравнил с распространением Эболы в Африке. Российский специалист согласился, что ситуация была безобразная.

-Я удивлен, что они все не перезаразились. Учитывая, что у них общая вентиляция, человеку надо просто как минимум не дышать. Ну правда смешно, — заявил Зуев телеканалу «360».

Создать подходящие для карантина условия на борту корабля практически невозможно и единственным выходом было снимать людей с судна и отправлять на лечение, заключает эпидемиолог.

- Но стоит помнить, что если у вас хороший иммунитет, то болезнь обойдет стороной. Сейчас мы видим, что людей выпустили с корабля и наверняка часть из них заболеет, нужно подождать, так и будет. Все это может иметь далеко идущие и весьма неблагоприятные последствия….Это же японское судно? Они несут полную ответственность, конечно теперь вирус поползет, — добавил Зуев.

14-дневный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов японской Йокогамы, заканчивается 19 февраля. Но число заболевших на корабле растет. Сейчас в больницах 452 зараженных. При этом у многих из них нет симптомов, характерных коронавирусу: повышенная температура, кашель, боль в груди. Их определили заразившимися по итогам тестов - вирус был обнаружен в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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