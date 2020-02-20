Черышев забил гол в ворота "Аталанты" спустя две минуты после выхода на замену
Футболист сократил отставание испанской команды, однако, соперники все равно одержали победу в матче
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Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев забил гол в ворота "Аталанты" через две минуты после выхода на замену. Таким образом, футболист сократил отставание команды от соперника.
Однако, по итогам игры, «Аталанта» разгромила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1. Ответный матч пройдет в Валенсии 10 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU