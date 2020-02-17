2020-02-17T01:07:11+03:00
Спорт

Смолов в матче с «Реалом» забил свой первый гол за «Сельту»

Российский форвард открыл счет в игре 24-го тура чемпионата Испании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский форвард Федор Смолов забил свой первый гол за «Сельту»Российский форвард Федор Смолов забил свой первый гол за «Сельту»Фото: REUTERS
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Форвард сборной России и испанской «Сельты» Федор Смолов забил свой первый гол за испанскую команду. Россиянин открыл счет в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании против «Реала», отправив мяч в ворота хозяев поля на восьмой минуте встречи.

Российский нападающий принял передачу Яго Аспаса, после чего вышел один на один с бельгийским голкипером «Реала» Тибо Куртуа и переиграл его. Нынешняя встреча в Мадриде с «Реалом» стала третьим матчем для Смолова в составе «Смельты», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, впервые Федор вышел на поле за клуб из Виго под девятым номером, когда его новая команда проиграла «Валенсии» со счетом 1:0 на выезде, а второй раз – в домашнем матче с «Севильей», завершившемся победой хозяев поля 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Смолов в матче с «Реалом» забил свой первый гол за «Сельту»
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