"Мишустина среди них не было": Путин рассказал о трудном выборе кандидатов на пост премьера
По словам президента, он сам назвал кандидатуру экс-руководителя ФНС на пост главы правительства, другими было предложено четыре кандидата
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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра. Президент отметил, что он сам предложил кандидатуру Мишустина.
- Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было, - рассказал Путин в интервью для "ТАСС".
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ИСТОЧНИК KP.RU