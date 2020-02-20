2020-02-20T01:46:19+03:00
Политика

"Мишустина среди них не было": Путин рассказал о трудном выборе кандидатов на пост премьера

По словам президента, он сам назвал кандидатуру экс-руководителя ФНС на пост главы правительства, другими было предложено четыре кандидата
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин первоначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост премьер-министра. Президент отметил, что он сам предложил кандидатуру Мишустина.

- Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было, - рассказал Путин в интервью для "ТАСС".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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