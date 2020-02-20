"У нас секретов друг от друга нет": Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку правительства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что заранее обсуждал с экс-премьером страны Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
- У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали, - рассказал президент в интервью "ТАСС" для нового проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Российский лидер также не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией.
При этом Путин не стал уточнять, кто еще знал о запланированной отставке правительства.
- Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране? - подчеркнул президент. Также Путин отметил, что "каждый шаг необходимо продумывать спокойно и заранее".
Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку после ежегодного обращения президента РФ к Федеральному собранию.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты Светлану Петрову. В Минтруде Петрова занималась государственной политикой в сфере демографии.
ИСТОЧНИК KP.RU