20 Февр. 2020 2020-02-20T02:23:18+03:00

"У нас секретов друг от друга нет": Путин рассказал, что заранее обсуждал с Медведевым отставку правительства Фото: REUTERS

Президент не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заранее обсуждал с экс-премьером страны Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

- У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали, - рассказал президент в интервью "ТАСС" для нового проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Российский лидер также не согласился с формулировкой, что отставка кабмина была своего рода спецоперацией.

При этом Путин не стал уточнять, кто еще знал о запланированной отставке правительства.

- Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране? - подчеркнул президент. Также Путин отметил, что "каждый шаг необходимо продумывать спокойно и заранее".

Напомним, 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку после ежегодного обращения президента РФ к Федеральному собранию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты Светлану Петрову. В Минтруде Петрова занималась государственной политикой в сфере демографии.

ИСТОЧНИК KP.RU