2020-02-20T11:04:10+03:00
Политика

Ямпольская отметила важность развития культуры в стране

Это позволит обеспечить чувство удовлетворенности жизнью у россиян
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Депутат Государственной Думы Елена Ямпольская. Фото предоставлено редакцией газеты "Культура".Депутат Государственной Думы Елена Ямпольская. Фото предоставлено редакцией газеты "Культура".
Изменить размер текста:

Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская рассказала о важности развития культуры в стране. По словам политика, развитие этого направления помогает обеспечить чувство удовлетворённости жизнью у граждан.

Социальная сфера призвала ликвидировать сами факторы, из-за которых человеку живется плохо, а культура – «прокачивает чувство удовлетворенности».

- Первое без второго — сизифов труд, мучительная и затратная борьба с противотоком вечного недовольства. Нельзя решить абсолютно все проблемы. Зато можно поменять отношение хотя бы к части из них, - отметила Ямпольская.

По словам депутата, воспитание чувств, смягчение нравов, житейская мудрость, устойчивость к манипуляциям и деструктивной пропаганде наилучшим образом формируются именно силами искусства.

Развитие культуры позволит поддержать ментальное здоровье нации и создать благоприятный климат. Это то, что будет реально работать, в отличие от лозунгов и призывов, заключила парламентарий.

- Нужно использовать потенциал культуры и смена настроений в обществе станет заметна даже без социологических замеров, — цитирует RT слова депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: в России участились случаи масштабных и скоординированных кибератак
Windows начала удалять личные данные пользователей
Ученые назвали эффективные способы противостоять диабету и ожирению
С Плесецка стартовала ракета "Союз" со спутником связи "Меридиан-М"
Путин: ежегодно сокращается количество терактов в России
Собаку-поводыря имеет только 1 процент незрячих в стране
В Канаде столкнулись около 200 машин
Умер Ларри Теслер, придумавший комбинации клавиш «Ctrl+c» и «Ctrl+v»
Зеленский осудил протесты украинцев против возвращения на родину эвакуированных из Уханя
Украинцы протестуют против эвакуации граждан из Китая: полиция стягивает БТР под Полтаву
«Маяковцы» хороши и в спорте
Самолёт с эвакуированными из Уханя украинцами приземлялся в Киеве ради дозаправки
В Китае суд казнил помилованного насильника спустя 10 лет после его освобождения
Ямпольская отметила важность развития культуры в стране
ГИБДД и судебные приставы будут останавливать неплательщиков на дорогах
Эвакуированные из Китая украинцы проведут две недели в санатории под Полтавой
Приставы собрали с алиментщиков более 17 миллиардов рублей
Пушков прокомментировал опасения Климкина по сделке России и Запада
Пентагон не стал комментировать опубликованное видео с инцидентом между военными России и США в Сирии