Ямпольская отметила важность развития культуры в стране

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:04:10+03:00

Это позволит обеспечить чувство удовлетворенности жизнью у россиян

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Председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская рассказала о важности развития культуры в стране. По словам политика, развитие этого направления помогает обеспечить чувство удовлетворённости жизнью у граждан.

Социальная сфера призвала ликвидировать сами факторы, из-за которых человеку живется плохо, а культура – «прокачивает чувство удовлетворенности».

- Первое без второго — сизифов труд, мучительная и затратная борьба с противотоком вечного недовольства. Нельзя решить абсолютно все проблемы. Зато можно поменять отношение хотя бы к части из них, - отметила Ямпольская.

По словам депутата, воспитание чувств, смягчение нравов, житейская мудрость, устойчивость к манипуляциям и деструктивной пропаганде наилучшим образом формируются именно силами искусства.

Развитие культуры позволит поддержать ментальное здоровье нации и создать благоприятный климат. Это то, что будет реально работать, в отличие от лозунгов и призывов, заключила парламентарий.

- Нужно использовать потенциал культуры и смена настроений в обществе станет заметна даже без социологических замеров, — цитирует RT слова депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU