Собаку-поводыря имеет только 1 процент незрячих в стране

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:57:04+03:00

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В России тотальная нехватка собак-поводырей. В 2019 году к подобной работе было подготовлено всего 312 четвероногих, сейчас собаки живут всего у 1 процента незрячих жителей страны. Такие выводы озвучили эксперты сервиса Brand Hub.

Инвалидов первой группы по зрению собаками-проводниками бесплатно обеспечивает Фонд социального страхования. Их покупают по заявке заинтересованного лица в рамках программы госзакупки у Российской школы подготовки собак-проводников при Всероссийском обществе слепых (РШПСП ВОС).

- В целом ожидание собаки не очень долгое. Но часто люди хотят питомца определенного окраса или породы. В школе обучают четыре породы: немецкая и восточноевропейская овчарки, лабрадор-ретривер и голден-ретривер, - рассказывает «Известиям» Андрей Ивашков, заместитель генерального директора РШПСП ВОС по социальным вопросам.

Без специального обучения собака не поступает к незрячему человеку. Как правило научить четвероногого можно за 12-14 дней. На это время будущий владелец собаки приезжает в школу и учится взаимодействовать с питомцем.

Возможность бесплатно получить собаку, пусть и с ожиданием, есть. Тем не менее решаются на это не все. Даже вместе за год двум учреждениям удается выпустить около 100 хвостатых помощников. И это на всю страну.

ИСТОЧНИК KP.RU