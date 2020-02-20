Синоптики прогнозируют новый температурный рекорд в Москве в пятницу, 21 февраля

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:09:12+03:00

Специалист Центра "Фобос" Евгений Тишковец в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, чего ждать от погоды в столице

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Специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что днем в пятницу, 21 февраля, воздух в Москве может прогреться до +4..+6 градусов и, скорее всего, будет установлен новый температурный рекорд - уже третий за этот месяц.

"Пойдет прежнее достижение 1976 года – тогда было плюс 5,1 – ну, я думаю, что мы получим рекорд во второй половине дня", - сказал синоптик.

По его словам, характер погодных условий в Центральной России существенно не изменится - сохранится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, будет наблюдаться повышенный фон атмосферного давления. Показатель составит около 752 миллиметров ртутного столба.

"Ожидается облачная с прояснениями погода, осадки маловероятны, ветер юго-западных румбов, не более 1-6 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до около нулевых значений", - добавил Тишковец.

В целом же по Центральной России температура составит от +2 до +7 градусов, что является аномально высоким показателем.

ИСТОЧНИК KP.RU