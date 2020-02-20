Врачи выявили неожиданную пользу вишни для здоровья

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:06:19+03:00

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Канадские ученые из университета Саскачевана обнаружили, что употребление вишни способно значительно повысить производительность организма. При этом выносливость растет не зависимо от того, в каком виде человек употребляет ягоду — в свежем виде, сок, экстракт или даже в виде порошка.

Исследователи проанализировали десяток научных работ, которые были посвящены изучению влияния вишни на здоровье и самочувствие человека. Кроме того специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие мужчины и женщины, пишет ФАН.

Добровольцы употребляли вишневый сок, а также экстракт вишни в виде порошка и в таблетках за полтора часа перед тренировкой в течение семи дней. В результате, все участники исследования смогли улучшить свои показатели. После употребления вишни выносливость добровольцев росла, к концу недели они могли проплывать большее расстояние, быстрее ездить на велосипеде и поддерживать пиковую нагрузку на других тренировках, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU