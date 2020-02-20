Аэрофлот вводит новую тарифную группу «Базовый/Base» для классов "Бизнес" и "Комфорт"

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:34:28+03:00

Уже с 4 марта 2020 года можно будет купить билеты "Аэрофлот" по новым тарифам. Фото: Олег УКЛАДОВ

Эти билеты будут невозвратными, но зато более доступными по цене

Изменить размер текста: A A

Уже с 4 марта 2020 года можно будет купить билеты "Аэрофлот" по новым тарифам. Компания ввела новый тариф «Базовый/Base» для классов Бизнес и Комфорт. Эти билеты будут невозвратными, но зато более доступными по цене. «Базовый/Base» распространяется на всю маршрутную сеть Группы «Аэрофлот», включая рейсы дочерних компаний «Россия» и «Аврора» (есть исключения).

При этом, пассажирам, путешествующим в классе Бизнес по тарифу «Базовый/Base», будут предоставлены все традиционные привилегии: выбор места в салоне, доступ в зал повышенной комфортности в российских и международных аэропортах.

Кроме того, в стоимость билета включен провоз ручной клади и одного места багажа весом не более 32 кг. Плюс, те, кто путешествует классом Комфорт по тарифу «Базовый/Base», смогут предварительно выбрать место в салоне, провезти ручную кладь и одно место багажа весом не более 23 кг. Если пассажир уверен, что вес его багажа будет значительно больше, он сможет оплатить перевозку дополнительного места регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж.

Еще одно приятное преимущество новых тарифов - скидка на покупку багажа предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение Аэрофлота.

Как заявил заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, компания анализирует запросы ключевых клиентских групп, а также мировой опыт и тенденции, и регулярно совершенствуем линейку тарифов.

"Новая тарифная группа дополнит и расширит существующее предложение. Тариф «Базовый/Base» подходит тем, кто склонен точнее планировать будущие полеты и путешествия, ценит комфорт и премиальный сервис, при этом рационально относится к расходам», — подытожил Чиханчин.