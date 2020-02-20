Москалькова призвала не отключать должникам услуги ЖКХ без разбора

20 Февр. 2020 2020-02-20T23:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в РФ планирует рекомендовать правительству не отключать без разбора всех должников, кто не платит за коммуналку.

Татьяна Москалькова напомнила, что порой бывают ситуации, когда человек оказался в сложной жизненной ситуации и не может найти средств на оплату счетов.

-Нужно подходить к этому дифференцированно: смотреть, что это за люди, какова причина их задолженности, почему им не дали субсидию на ее погашение долга, - рассудила омбудсмен.

Стоит рассмотреть вариант рассрочки погашения или помощи из фондов по оплате услуг ЖКХ. Рассчитывать на льготы смогут люди, которые относятся к категориям малоимущих или вынужденно безработных, - цитирует ФАН слова Москальковой.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить отключать за долги услуги ЖКХ в многоквартирных домах – отопление, горячую и холодную воду. Дело в том, что людей, которые не в состоянии погасить задолженности по платежкам за «коммуналку», в нашей стране не так уж и много, а из-за соседей-должников страдают и те, кто исправно платит по всем счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU