2020-02-20T23:50:03+03:00
Общество

Москалькова призвала не отключать должникам услуги ЖКХ без разбора

Ранее в правительстве допустили вариант отключения неплательщиков
Елена АКИМОВА
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В России могут запретить отключать коммуналку должникам за услуги ЖКХВ России могут запретить отключать коммуналку должникам за услуги ЖКХФото: Евгения ГУСЕВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ планирует рекомендовать правительству не отключать без разбора всех должников, кто не платит за коммуналку.

Татьяна Москалькова напомнила, что порой бывают ситуации, когда человек оказался в сложной жизненной ситуации и не может найти средств на оплату счетов.

-Нужно подходить к этому дифференцированно: смотреть, что это за люди, какова причина их задолженности, почему им не дали субсидию на ее погашение долга, - рассудила омбудсмен.

Стоит рассмотреть вариант рассрочки погашения или помощи из фондов по оплате услуг ЖКХ. Рассчитывать на льготы смогут люди, которые относятся к категориям малоимущих или вынужденно безработных, - цитирует ФАН слова Москальковой.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить отключать за долги услуги ЖКХ в многоквартирных домах – отопление, горячую и холодную воду. Дело в том, что людей, которые не в состоянии погасить задолженности по платежкам за «коммуналку», в нашей стране не так уж и много, а из-за соседей-должников страдают и те, кто исправно платит по всем счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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