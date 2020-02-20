Москалькова призвала не отключать должникам услуги ЖКХ без разбора
Уполномоченный по правам человека в РФ планирует рекомендовать правительству не отключать без разбора всех должников, кто не платит за коммуналку.
Татьяна Москалькова напомнила, что порой бывают ситуации, когда человек оказался в сложной жизненной ситуации и не может найти средств на оплату счетов.
-Нужно подходить к этому дифференцированно: смотреть, что это за люди, какова причина их задолженности, почему им не дали субсидию на ее погашение долга, - рассудила омбудсмен.
Стоит рассмотреть вариант рассрочки погашения или помощи из фондов по оплате услуг ЖКХ. Рассчитывать на льготы смогут люди, которые относятся к категориям малоимущих или вынужденно безработных, - цитирует ФАН слова Москальковой.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить отключать за долги услуги ЖКХ в многоквартирных домах – отопление, горячую и холодную воду. Дело в том, что людей, которые не в состоянии погасить задолженности по платежкам за «коммуналку», в нашей стране не так уж и много, а из-за соседей-должников страдают и те, кто исправно платит по всем счетам.
ИСТОЧНИК KP.RU