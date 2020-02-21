"Очевидный вброс": МИД РФ ответил на обвинения Грузии в кибератаках
В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали обвинения грузинской стороны в кибератаках с российской стороны. В ведомстве подчеркнули, что никаких свидетельств причастности Москвы к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может.
Также МИД отметил синхронизированность пропагандистской акции, которая была устроена США, Британией и Грузией.
- Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна, - сказано в официальном заявлении ведомства.
Напомним, ранее представитель грузинского МИД обвинил РФ в причастности к организации и проведению в прошлом году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы, а также разные муниципалитеты. При этом никаких доказательств предъявлено не было.
- Прискорбно, что в самой Грузии не хотят отказываться от линии на демонизацию России, извлекать уроки из прошлогоднего кризиса, - подытожили в МИД РФ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Грузии обвинили Россию в кибератаке на их сайты:. При этом позицию Тбилиси поддержал госсекретарь США Майк Помпео.. В МИД Грузии уточнили, что атака якобы была совершена на правительственные сайты в октябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU