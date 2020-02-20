В Грузии обвинили Россию в кибератаке на их сайты: позицию Тбилиси поддержал госсекретарь США Помпео

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:44:16+03:00

В МИД Грузии сообщили, что атака совершена на правительственные сайты в октябре 2019 года

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В министерстве иностранных дел Грузии обвинили Россию в подготовке и совершении кибератаки на правительственные сайты страны в октябре 2019 года. Сообщение об этом размещено на сайте иностранного ведомства. По версии грузинской стороны 28 октябре "широкомасштабной кибератаке" подверглись "сайты, серверы и другие системы управления Администрации президента Грузии, судебных органов".

Это привело к временной блокировке некоторых страниц. В МИД Грузии посчитали, что за нападением на из серверы стоит Россия. Им удалось заручиться поддержкой со стороны США, так, "осудил" Россию, без доказательства вины, госсекретарь США Майк Помпео.

Американцы вновь не упустили возможность обвинить Россию в "преступлениях", связанных с интернет-безопасностью. Власти США и раньше называли Россию и Китай главными угрозами по этому направлению. При этом, большинство кибератак на Россию идет с территории США. Главной целью хакеров становятся предприятия оборонной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU