2020-02-21T09:38:27+03:00
Политика

В партии Зеленского предложили «теоретический» способ проведения «выборов» в Крыму

При этом депутат от партии «Слуга народа» признала, что на практике провести украинские «выборы» на полуострове будет сложно
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В партии Зеленского предложили «теоретический» способ проведения «выборов» в КрымуВ партии Зеленского предложили «теоретический» способ проведения «выборов» в КрымуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Елена Мошенец предложила создать «специальные точки» на границе с Крымом, где можно было бы провести «местные выборы».

Однако в интервью телеканалу ATR депутат отметила, что возникает «большой» вопрос – «что с этим дальше делать?». «Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно», – заявила она.

При этом Мошенец призналась, что на данный момент не может представить себе реальные способы проведения украинских «выборов» в Крыму.

Напомним, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в октябре на Украине должны состояться местные выборы и он хочет провести их на всей территории страны, в том числе в ДНР и ЛНР, а также «на территории Крыма».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что даже для простого проведения голосования для украинских граждан глава незалежной должен будет публично признать территории полуострова, которые стали субъектом России в 2014 году и «других вариантов быть не может».

ИСТОЧНИК KP.RU

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