Опять мечты: Зеленский сообщил о желании провести выборы в Крыму

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:19:02+03:00

В октябре 2020 года на Украине должны состояться местные выборы

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На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы в 2020 году провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма», который в 2014 году стал субъектом РФ.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины вместе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы, чтобы и на территории Крыма», - сказал украинский лидер.

Напомним, накануне глава незалежной сообщил о желании построить «город-сад» для крымчан в Херсонской области Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на данный момент выбор в сторону «мечты» крымчане сделали во время референдума в 2014 году.

Напомним, по итогам референдума Крым вошел в состав России в 2014 году. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU