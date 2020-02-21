Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:40:19+03:00

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В России вновь заговорили о вреде борщевика и предложили штрафовать гражданам за наличие этого растение на приусадебных и личных дачных участках. Внести изменения планируется в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующую инициативу Совет Федерации уже направил в министерство юстиции России.

В случае одобрения документа за непринятие мер по борьбе с борщевиком Сосновского и другой карантинной сорной растительностью физических лиц начнут штрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей, должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - 7-12 тысяч рублей, а юридических лиц - 20-30 тысяч рублей.

Сенаторы настаивают, что правонарушение стоит выделить в отдельный состав, чтобы наказывать не только владельцев земель сельскохозяйственного назначения, но других участков. Причем протоколы о неприятии мер разрешат составлять не только сотрудникам Россельхознадзора, но и региональным, муниципальным властям, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что борщевик Сосновского очень сложно вывести, а попадание его сока на кожу вызывает тяжелые ожоги. Особенно тяжело приходится аллергикам, которые от воздействия этого растения могут даже оказаться в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU