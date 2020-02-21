Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
В Подмосковье и Ижевске правоохранители задержали межрегиональную банду мошенников, которые крали данные о банковских картах россиян на сайтах, после чего списывали с них деньги.
По предварительным данным хакеры списали более 3 миллионов рублей со счетов почти 200 человек.
При взятии банды один из участников оказал сопротивление и забаррикадировался бытовой техникой. Квартиру пришлось штурмовать.
Двоих фигурантов уголовного дела заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
Напомним, накануне Банк России опубликовал обзор по операциям, совершенным без согласия клиентов. Согласно данным ЦБ, за прошлый год хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей. Со счетами физических лиц мошенники провели 572 тыс. несанкционированных операций на 5,7 млрд рублей, со счетами юрлиц – 4,6 тыс. операций на 701 млн рублей.
Полицейские задержали межрегиональную банду мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU