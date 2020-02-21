2020-02-21T11:17:52+03:00
Происшествия

Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей

Некоторые подозреваемые оказали сопротивление, и помещение пришлось брать штурмом [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Задержана межрегиональная банда, которая украла с банковских карт россиян более 3 млн рублейЗадержана межрегиональная банда, которая украла с банковских карт россиян более 3 млн рублейФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

В Подмосковье и Ижевске правоохранители задержали межрегиональную банду мошенников, которые крали данные о банковских картах россиян на сайтах, после чего списывали с них деньги.

По предварительным данным хакеры списали более 3 миллионов рублей со счетов почти 200 человек.

При взятии банды один из участников оказал сопротивление и забаррикадировался бытовой техникой. Квартиру пришлось штурмовать.

Двоих фигурантов уголовного дела заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.

Напомним, накануне Банк России опубликовал обзор по операциям, совершенным без согласия клиентов. Согласно данным ЦБ, за прошлый год хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей. Со счетами физических лиц мошенники провели 572 тыс. несанкционированных операций на 5,7 млрд рублей, со счетами юрлиц – 4,6 тыс. операций на 701 млн рублей.

Полицейские задержали межрегиональную банду мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лукашенко заявил, что Путин сделал Минску «неожиданное предложение» по поставкам нефти
В Москве пожарные спасли из горящего дома кота и пятерых человек
Задержаны мошенники, которые украла с банковских карт россиян более 3 млн рублей
Дачников вновь предложили штрафовать за борщевик на участках
Под наблюдением врачей в России остаются почти 13 тыс. человек, прибывших из Китая
Киев работает над новой редакцией Минских соглашений
Путин: Россию и Украину "растаскивают", чтобы избежать конкуренции
"Поедающий снег" поезд из России произвел фурор в Финляндии
В США назвали преимущества российского Су-35 перед американским F-15EX
Официальному представителю МВД РФ Ирине Волк присвоено звание генерал-майора
В Китае назвали сроки проведения испытаний вакцины от коронавируса
В партии Зеленского предложили «теоретический» способ проведения «выборов» в Крыму
«Что, чёрт побери, это было?»: Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Автомобилисты оценили идею увеличения налога на старые машины
В деле о самоубийстве экс-начальника управления ФСИН появился первый фигурант
Байден прокомментировал публикацию о «намерении» России помочь переизбранию Трампа
В России снизились цены на авиабилеты
Суд Греции приговорил еще двух российских моряков к 395 годам тюрьмы
В Минюсте рассказали о снижении штрафов для юрлиц
Российские медики рассказали об угрозе скрытого заражения коронавирусом
Сечин рассказал Путину об итогах своих переговоров с Лукашенко
Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
"Взяты под охрану": Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из Китая украинцев
"Обесчеловечивание": Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации граждан из КНР