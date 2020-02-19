2020-02-19T14:10:24+03:00
Экономика

Хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей

Со счетами физлиц мошенники провели 572 тыс. несанкционированных операций на 5,7 млрд рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублейХакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублейФото: REUTERS
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В прошедшем году хакеры увели со счетов россиян почти 6,5 млрд рублей при «среднем чеке» 10 тыс. рублей. Об этом говорится в обзоре Банка России по операциям, совершенным без согласия клиентов.

Со счетами физлиц мошенники провели 572 тыс. несанкционированных операций на 5,7 млрд рублей, со счетами юрлиц – 4,6 тыс. операций на 701 млн рублей.

При этом лишь 69% мошеннических операций, совершенных без согласия клиентов, были проведены с помощью методов социальной инженерии — в результате побуждения клиента провести трансакцию. Годом ранее таких операций было почти 97%.

Как сообщает ЦБ, банки возместили клиентам 935 млн рублей, то есть около 15% всех потерь.

Напомним, ранее банки сообщили о вирусе, с помощью которого хакеры списывают деньги с мобильного приложения. Программа, разработанная хакерами, действует, как «автозалив» - вирус попадает в телефон и фактически открывает аферистам доступ к данным мобильного приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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