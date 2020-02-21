2020-02-21T13:08:44+03:00
Общество

Половина россиян тратят на ремонт больше полумиллиона рублей

Проект Дом Mail.ru узнал, как часто жители нашей страны затевают изменения в жилище
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опрос: больше половины россиян тратят на ремонт более полумиллиона рублейОпрос: больше половины россиян тратят на ремонт более полумиллиона рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Больше половины россиян тратят на ремонт своей квартиры более 500 тыс. рублей. Такие результаты показал опрос проекта Дом Mail.ru.

Более полумиллиона на ремонт своего жилья потратили 55% опрошенных. В сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей смогли уложиться около 22%, от 100 тыс. до 200 тыс. - 10% и до 100 тыс. отдали 13% респондентов.

Что касается давности ремонта, то большинство (34%) сообщили, что делали его более трех лет назад, 26% закончили ремонт год-два назад, 40% - менее года назад.

Большинство опрошенных рассказал, что сейчас живет в собственном жилье. Таких оказалось 60%. С родителями или родственниками живут 15%, а снимают квартиру только 14%.

Больше трети (38%) респондентов живут на одном месте более 10 лет, 19% съехали с предыдущего места жительства от 6 до 10 лет назад, 19% - от 3 до 5 лет, 24% - меньше 3 лет назад.

Ранее сайт kp.ru рассказывал с чего начать ремонт в квартире и как правильно все просчитать и продумать заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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