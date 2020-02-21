Половина россиян тратят на ремонт больше полумиллиона рублей
Больше половины россиян тратят на ремонт своей квартиры более 500 тыс. рублей. Такие результаты показал опрос проекта Дом Mail.ru.
Более полумиллиона на ремонт своего жилья потратили 55% опрошенных. В сумму от 200 тыс. до 500 тыс. рублей смогли уложиться около 22%, от 100 тыс. до 200 тыс. - 10% и до 100 тыс. отдали 13% респондентов.
Что касается давности ремонта, то большинство (34%) сообщили, что делали его более трех лет назад, 26% закончили ремонт год-два назад, 40% - менее года назад.
Большинство опрошенных рассказал, что сейчас живет в собственном жилье. Таких оказалось 60%. С родителями или родственниками живут 15%, а снимают квартиру только 14%.
Больше трети (38%) респондентов живут на одном месте более 10 лет, 19% съехали с предыдущего места жительства от 6 до 10 лет назад, 19% - от 3 до 5 лет, 24% - меньше 3 лет назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU