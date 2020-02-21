Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:54:29+03:00

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Приоритетом России в военной сфере является наличие оборонного потенциала. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве, приуроченном к предстоящему празднованию Дня защитника Отечества. Также он отметил важность наличия модернизированных вооруженных сил.

«Совершенствование вооруженных сил остается нашим безусловным приоритетом. Они надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности», - цитирует слова дипломата сайт телеканала «Звезда».

При этом Антонов подчеркнул, что Россия не стремится в гонке вооружений или военному доминированию над другими странами. Целью военного потенциала может быть только создание возможности оказать сопротивление агрессии потенциального противника.

Также дипломат добавил, что Россия продолжит делать все возможное для дальнейшего безопасного и мирного сосуществования всех государств, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU