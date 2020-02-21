2020-02-21T14:27:04+03:00
75 лет Великой Победы

Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем

Ветеран лишилась на войне всей семьи, а сейчас просит поддержать ее добрым словом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Екатерина Григорьевна Демина. Фото: из личного архиваЕкатерина Григорьевна Демина. Фото: из личного архива
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В проекте #ПочтаПобеда приняла участие ветеран войны Екатерина Григорьевна Дёмина. В военные годы она занималась производством снарядов, а после гибели старшего брата отправилась в военкомат и попросилась на передовую.

На распределении Екатерину отправили служить на наблюдательном посту. Молодая девушка быстро научилась определять вражеские бомбардировщики по звуку мотора.

На войне Екатерина Григорьевна потеряла всю свою семью. Ее маму, которая одна воспитывала детей, и младших братьев и сестер немцы угнали в Германию. Отыскать контакты родных людей Екатерине Деминой не удалось и после войны.

Сейчас Екатерина Григорьевна просит присылать ей письма, писать обо всем, о чем захочется. Весточку можно отправить по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.

В проекте RT #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат. Ветераны и труженики тыла согласились рассказать свою историю и принять участие в проекте, чтобы взамен получить несколько добрых слов.

Новый проект #ПочтаПобеды поможет доставить ваши письма ветеранам. В преддверии 9 Мая вы можете отправить письма людям, прошедшим войну

ИСТОЧНИК KP.RU

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Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
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