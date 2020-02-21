2020-02-21T15:48:03+03:00
Общество

Советскую норму о молоке "за вредность" отменили

3 620 устаревших постановлений, принятых с 1917 по 2002 год, признали устаревшими
Ася КУЗНЕЦОВА
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Выдача "молока за вредность" началась ещё в 1918 году после издания Лениным особого декрета об обеспечении молоком голодающих рабочих Путиловского заводаВыдача "молока за вредность" началась ещё в 1918 году после издания Лениным особого декрета об обеспечении молоком голодающих рабочих Путиловского заводаФото: Мария ЛЕНЦ
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Правительство России упразднило постановление Совета Министров СССР от 1965 года, в котором говорилось о бесплатной выдаче молока работникам вредных производств.

Это и ещё 3 620 постановлений кабмин признал устаревшими. При этом на вредных производствах останется выдача продуктов работникам, поскольку это закреплено в трудовом кодексе.

Выдача "молока за вредность" началась ещё в 1918 году после издания Лениным особого декрета об обеспечении молоком голодающих рабочих Путиловского завода. Спустя два года "спецжиры" (молоко, масло, животные жиры) стали выдавать многим сотрудникам промышленных предприятий.

Напомним, что реформа контрольно-надзорной деятельности, называемая "регуляторной гильотиной", должна завершиться до 1 января 2021 года. С 1 февраля 2020 года отменили 1 259 актов, которые приняли правительства РСФСР и РФ в 1917 - 2002 годы, которые являются действующими, но де-факто не применяющиеся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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