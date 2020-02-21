2020-02-21T16:03:59+03:00
Происшествия

В сети появилось видео посадки горящего самолёта в США

У лайнера загорелась задняя часть, он приземлился без шасси
Ася КУЗНЕЦОВА
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Аварийная посадка горящего самолёта в международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде попала на видеоАварийная посадка горящего самолёта в международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде попала на видеоФото: Иван ВИСЛОВ
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Аварийная посадка горящего самолёта в международном аэропорту Дейтон-Бич во Флориде попала на видео. В ролике видно, что задняя часть самолёта горит, а сам лайнер совершает посадку без шасси.

На борту самолёта находилось два человека, никто не пострадал, сообщает CBS.

Ранее сайт kp.ru сообщал о публикации видео с экстремальной посадкой лайнера Airbus А-380 авиакомпании Etihad на взлётно-посадочную полосу аэропорта Хитроу во время урагана "Дэннис" в Лондоне. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из-за сильных порывов ветра, как показано на видео, самолёт зависает на полосой, а потом приземляется "боком".

20 февраля частный самолёт Ан-2, на борту которого находились 14 человек, среди которых 2 члена экипажа, должен был приземлиться в поселке Сеймчан, но не долетел до пункта назначения, рухнув через несколько минут после взлёта.

Посадка горящего самолета в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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