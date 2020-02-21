2020-02-21T16:49:40+03:00
Наука

Учёные нашли новый вид улиток, боящихся изменений климата, и назвали их в честь Греты Тунберг

Моллюск чувствителен к засухе, экстремальным температурам и деградации лесов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Грете Тунберг сообщили о таком решении учёных, она была рада узнать об улитке, названной в её честьГрете Тунберг сообщили о таком решении учёных, она была рада узнать об улитке, названной в её честьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Брунее группа исследователей открыла новый вид улитки и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Улитка очень чувствительна к засухе, экстремальным температурам и деградации лесов. Иными словами, пояснил учёный Джонатан Лим, улитка Грета Тунберг боится климатических изменений, сообщает Biodiversity Data Journal.

- Называя эту улитку именем Греты Тунберг, мы признаём, что её поколение будет отвечать за решение проблем, которые они не создавали. И это обещание, что люди всех поколений присоединятся к ней, чтобы помочь, - заявил также Джонатан Лим.

Моллюск размером в три миллиметра относится к группе так называемых ценогастроподов, живёт в тропических лесах Борнео и очень уязвимы к деградации лесов.

Грете Тунберг сообщили о таком решении учёных, она была рада узнать об улитке, названной в её честь, сообщает Cnet.

В октябре 2019 года в честь Греты назвали жука Nelloptodes gretae, чтобы отметить заслуги активистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дверь не закрывается, душ бьет током: Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий
Высокая честь и большая ответственность: Ирина Волк призналась, что не ожидала получить звание генерал-майора
Вылечившийся от коронавируса китаец снова заразился им
Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта
На Украине возбудили пять уголовных дел из-за связанных с коронавирусом беспорядков
Учёные нашли новый вид улиток, боящихся изменений климата, и назвали их в честь Греты Тунберг
Российское посольство во Франции назвало причину смерти российского моряка
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Болгария стала эпицентром антироссийской кампании США, заявили в СВР
Эрдоган обсудит с Путиным напряженную ситуацию в Идлибе
В сети появилось видео посадки горящего самолёта в США
Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины
Советскую норму о молоке "за вредность" отменили
В Госдуме оценили предложение Украины провести выборы в Крыму
Зеленский назвал Украину Средневековой Европой
В Москве у бизнесмена-миллионера остановилось сердце во время приёма у стоматолога
У эвакуированного с Diamond Princess израильтянина нашли коронавирус
Эксперты назвали подходящие для экстремального туризма регионы России
Жителей итальянской Ломбардии призывают не покидать дома из-за коронавируса
Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко
Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере