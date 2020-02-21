Учёные нашли новый вид улиток, боящихся изменений климата, и назвали их в честь Греты Тунберг

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:49:40+03:00

Грете Тунберг сообщили о таком решении учёных, она была рада узнать об улитке, названной в её честь Фото: REUTERS

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В Брунее группа исследователей открыла новый вид улитки и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Улитка очень чувствительна к засухе, экстремальным температурам и деградации лесов. Иными словами, пояснил учёный Джонатан Лим, улитка Грета Тунберг боится климатических изменений, сообщает Biodiversity Data Journal.

- Называя эту улитку именем Греты Тунберг, мы признаём, что её поколение будет отвечать за решение проблем, которые они не создавали. И это обещание, что люди всех поколений присоединятся к ней, чтобы помочь, - заявил также Джонатан Лим.

Моллюск размером в три миллиметра относится к группе так называемых ценогастроподов, живёт в тропических лесах Борнео и очень уязвимы к деградации лесов.

Грете Тунберг сообщили о таком решении учёных, она была рада узнать об улитке, названной в её честь, сообщает Cnet.

В октябре 2019 года в честь Греты назвали жука Nelloptodes gretae, чтобы отметить заслуги активистки.

ИСТОЧНИК KP.RU