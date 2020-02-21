Британка, принявшая ислам, призналась в планировании теракта

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:09:05+03:00

Сафия Шейх свяpалась с человеком, который должен был помочь ей в изготовлении взрывного устройства, но это был полицейский под прикрытием Фото: Twitter.com

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36-летняя британка Сафия Шейх, принявшая ислам, призналась в том, что намеревалась совершить теракт в соборе Святого Павла в Лондоне. Об этом сообщает полиция Лондона в своём Twitter.

Сафия Шейх связалась с человеком, который должен был помочь ей в изготовлении взрывного устройства, но это был полицейский под прикрытием. Женщина, носившая ранее имя Мишель Рэмсден, изучала методы совершения преступления. Она призналась не только в намерении совершить теракт, но и в распространении экстремистских материалов в социальных сетях. Она останется под арестом до 11 мая, когда ей вынесут приговор.

Ранее сайт kp.ru сообщал о задержании ФСБ двух подростков 2003 и 2004 года рождения в Керчи, которые готовили теракты в двух образовательных учреждениях. Они проводили испытания взрывчатки на домашних животных и были подражателями Владислава Рослякова, который в октябре 2018-го пришёл в Керченский политехнический колледж с оружием и убил 20 человек, среди которых были и ученики, и учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU