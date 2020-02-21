Путин обеспокоен агрессией экстремистов в Идлибе
Президент России Владимир Путин сообщил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в телефонном разговоре о своей обеспокоенности агрессивными действиями экстремистов в Идлибской зоне деэскалации.
- Президенты России и Турции условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы. Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме, - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.
Также по итогам телефонного разговора Кремль сообщил о том, что президенты отметили необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
В разговоре Путин и Эрдоган также обсудили вопрос ливийского урегулирования и подчеркнули, что важно исполнять решения, которые были приняты на Берлинской международной конференции 19 января.
ИСТОЧНИК KP.RU