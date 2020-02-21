2020-02-21T22:06:05+03:00
В мире

Украинские власти предупредили граждан о будущем снижении пенсий

Порядка 82% украинцев получают пенсию меньше 4 тысяч гривен (10,5 тысячи рублей)
Ася КУЗНЕЦОВА
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С 2020 года в Украине на пенсию выйдут позже те, кто работает меньше 27 лет и женщины, родившиеся позже 1 октября 1960-го года. Фото: Мониторинговая миссия ООНС 2020 года в Украине на пенсию выйдут позже те, кто работает меньше 27 лет и женщины, родившиеся позже 1 октября 1960-го года. Фото: Мониторинговая миссия ООН
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Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко заявила о будущем снижении пенсий для украинцев.

- При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь пять процентов работающих участвуют в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться, - приводит издание "Обозреватель" её слова.

Ненюченко также отметила, что это главная на сегодняшний день проблема, вставшая перед правительством Украины. Порядка 82% украинцев получают пенсию меньше 4 тысяч гривен (10,5 тысячи рублей).

В соответствии с 5 статьей Закона Украины "О прожиточном минимуме", прожиточный минимум в ценах января 2020 составлял 3780 гривен, для детей до 6 лет – 3535 гривен, для детей от 6 до 18 лет – 4340 гривен, для трудоспособных лиц – 3916 гривен, для лиц, утративших трудоспособность, – 3208 гривен.

С 2020 года в Украине на пенсию выйдут позже те, кто работает меньше 27 лет и женщины, родившиеся позже 1 октября 1960-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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