Министр здравоохранения Украины покинула санаторий с эвакуированными из Уханя

21 Февр. 2020 2020-02-21T22:24:59+03:00

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, которая планировала провести карантин с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах Фото: REUTERS

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Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, которая планировала провести карантин с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах, сообщает «Страна.ua». С начала карантина ещё не прошли первые сутки.

Директор санатория Александр Блинов отметил, что глава Минздрава поговорила с персоналом и пообещала приехать обратно, чтобы пройти процедуру обсервации.

Блинов также сказал, что администрация готова выделить министру отдельный домик, так как это нужно для её работы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что жители Новых Санжар препятствовали движению автобуса с эвакуированными из Китая гражданами, закидывали его камнями и нападали на полицейских. После беспорядков Полиция Полтавской области Украины возбудила пять уголовных дел по пяти статьям: "Групповое нарушение общественного порядка", "Массовые беспорядки", "Нарушение равноправия граждан", "Блокирование транспортных коммуникаций" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762125" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

ИСТОЧНИК KP.RU